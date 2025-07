Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: inizia il ritiro al Viola Park

Dopo la festa di ieri sera con la presentazione di tutte le squadre della Fiorentina al Viola Park, oggi per la prima squadra agli ordini di Stefano Pioli inizia a tutti gli effetti il ritiro nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Prevista una doppia seduta al mattino e al pomeriggio: la prima, a partire all'incirca dalle 10.30, sarà chiusa al pubblico e sarà dedicata agli ultimi test fisici per i calciatori, mentre alle 18.30 ci sarà la seconda sessione giornaliera assaporando il campo dello stadio Curva Fiesole, con la possibilità per chi ha prenotato gratuitamente il biglietto di poter seguire l'allenamento.