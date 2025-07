Entusiasmo, autografi e partitella: il primo allenamento a porte aperte

Grande entusiasmo oggi al Viola Park per il primo allenamento della Fiorentina a porte aperte. Prestnti circa 500 tifosi. Contemporaneamente ha aperto il Barberino Outlet Summer Village così tanti bambini hanno potuto salutare Pioli e i giocatori prima e dopo l'allenamento.

A seguire anche l'ex Juventus, ora a Coverciano per il corso e in odor di entrare in Federazione (aveva infatti la maglia federale) Bonucci che oltre a salutare ex compagni (come Kean e fagioli) e Pioli, ha firmato anche autografi. Prima partitella per i viola schierati a metà campo con il 3-5-2. Assenti all'allenamneto alcuni giocatori che hanno fatto lavorato in palestra.