Kean-Fiorentina, inizia la fase due. CorSport: "Per ora nessun approccio"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio, in edicola, si sofferma su Moise Kean la cui clausola rescissoria non vale più da ieri a mezzanotte. Adesso inizia la fase due: si lavorerà nella direzione di continuare insieme. Ma bisognerà entrare nel vivo affinché questo accada. I procuratori di Kean non hanno ancora ricevuto un'offerta ufficiale per il rinnovo del contratto, ecco perché non si può parlare di accordi di massima. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi, quindi le basi di partenza rimangono più che buone. Ma per il momento non ci sono stati approcci di nessun tipo.

La società viola sta preparando un ingaggio top al giocatore: si parla di almeno 4 milioni a stagione. Kean da parte sua è ben disposto a confrontarsi con la Fiorentina, e lo ha confermato apertamente quando ha preso la parola al Viola Park durante il "Viola Carpet" di lunedì sera.