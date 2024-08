IKONÈ, Il motivo dell'assenza di oggi. Christensen...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Jonathan Ikoné non sarà della partita stasera contro il Venezia a causa di un affaticamento muscolare occorso dopo la partita di Conference League giocata 25 minuti dall'esterno francese. Palladino dovrà fare a meno di un calciatore impiegato spesso dalla panchina quest'estate, così come non sarà della sfida - ma questo era noto - anche Albert Gudmundsson ancora alle prese con le noie muscolari portate da Genova. Mancherà anche Oliver Christensen per il quale al momento la Fiorentina sta cercando una sistemazione sul mercato.