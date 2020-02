IACHINI, Su Chiesa: "Può fare come ha fatto Dybala"

Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato anche di Federico Chiesa e della sua collocazione in campo: "Penso che Federico possa fare qualsiasi ruolo. Parlare solo di esterno è limitativo per lui: con le qualità che ha spostarlo 30 metri più avanti non è vero che è negativo. Tenendolo davanti io ho pensato la stessa cosa che pensai con Dybala: Federico può ritagliarsi uno spazio anche da seconda punta. Stiamo lavorando e su sei partite con me Chiesa ha segnato parecchio. E non lo abbiamo neanche servito a dovere".