IACHINI (S.STAMPA), Kouame meritava il gol. Sirigu...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Beppe Iachini dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo il successo di questa sera contro il Torino: “Biraghi? Era un nostro giocatore, lo abbiamo riprotato a casa: lo vogliamo valorizzare, visto che all'Inter aveva menso spazio. Stiamo cercando di far crescere tutti i nuovi arrivati, siamo convinti che tutti ci possano dare una mano. Pezzella? Nell'amichevole con la Reggiana ha avuto un problema al piede, purtroppo oggi non ce l'ha fatta ad esserci ma complimenti oggi a chi ha giocato. La difesa ha mostrato personalità e organizzazione. La fascia a Ribery? Avevo due soluzioni, senza German: potevo darla a Chiesa o Milenkovic ma ho scelto Ribery che ha tantissima esperienza ed era vicino all'arbitro. Kouame? Ha tanti margini di miglioramento, ha fatto un'ottima gara: presto il gol arriverà, oggi meritava di segnare. Abbiamo trovato davanti un super portiere come Sirigu che ha fatto interventi sopra la media. Duncan regista? Noi in corso di gara non giochiamo con un vero e proprio regista, spesso giochiamo a due per alzare un trequartista dietro le punte. Vogliamo essere meno prevedibili possibile".