Dei tormenti in questo momento stanno ingombrando la mente di Daniele De Rossi. Dopo l'addio alla Roma celebrato circa un mese fa, l'ex capitano giallorosso era chiamato a scegliere se continuare la sua carriera da calciatore all'estero, in Italia oppure appendere le scarpette al chiodo. E una decisione sembrava averla presa, quella di giocare per la Fiorentina. Poi il ribaltone.

Forse per la difficoltà di vestire una maglia diversa da quella giallorossa, forse per una condizione fisica non perfetta che potrebbe incidere sulle prestazioni e sul suo ricordo, c'è stato un ribaltamento di fronte che ha quasi dell'incredibile. È questo ciò che emerge dalla vicenda legata a De Rossi, il quale sembrava così vicino alla Fiorentina che nella giornata di ieri, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo stesso giocatore aveva comunicato la sua decisione di continuare a giocare almeno un altro anno a Firenze. E in casa giallorossa avevano già preparato il messaggio di in bocca al lupo per la loro bandiera.

Poi nella giornata di oggi la decisione è cambiata, e adesso l'ipotesi più probabile sembra quella del ritiro dal calcio giocato. Pallotta gli aveva già offerto un ruolo da dirigente o da allenatore della Roma, e De Rossi ci sta pensando intensamente. Ciò che al momento sembra certo, comunque, è che De Rossi dopo essere stato ad un passo dalla Fiorentina adesso è lontano dal vestire la maglia viola. Sono i tormenti di DDR.