GOODBYE GALLO, AVANTI UN'ALTRA PUNTA: LE PRIME IDEE PER LA VIOLA

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Gallo non ha cantato abbastanza per meritarsi la conferma alla Fiorentina. Andrea Belotti, arrivato alla fine di gennaio per provare a tamponare (più che risolvere) la situazione attaccanti in casa viola, è ormai destinato a lasciare Firenze e dal 1° luglio tornerà ad essere un calciatore della Roma. I 4 gol in 1500 minuti non sono stati sufficienti a meritarsi la conferma e dopo l'addio di Vlahovic, la Fiorentina si prepara a puntare sull'ennesimo attaccante. Piatek, Cabral, Jovic, Beltran, Nzola e ora Belotti, tutti caduti sotto i colpi di chi spera che la punta di una squadra che mira all'Europa possa andare regolarmente in doppia cifra in campionato, cosa mai accaduta fin qui.

Avanti un altro

Lo ha ammesso lo stesso Pradè in conferenza ieri pomeriggio ("Cerchiamo un grande centravanti, forse è stato uno dei miei errori principali non sostituire in maniera adeguata Vlahovic. Uno dei nostri obiettivi di quest'estate sarà trovare un attaccante forte") e la ricerca è già iniziata anche se la parola d'ordine, come spesso accaduto in passato, sarà pazienza. Non si vuol sbagliare la scelta e la Fiorentina ritiene che per puntare a qualche attaccante di prima fascia sia necessario anche attendere il momento giusto e non farsi prendere dalla foga. Palladino (che a Monza ha lavorato con giocatori come Dany Mota o Djuric in attacco, quindi non ha grandissime pretese) attende paziente.

Le prime idee

I primi nomi per la Fiorentina si rincorrono e lo faranno ancora chissà per quanto. Arnautovic è stata un'idea lo scorso gennaio ma non solo, è un vecchio pallino di Pradè, così come Pinamonti che grazie alla retrocessione del Sassuolo potrebbe venire via a prezzo di saldo. Al pari di Krstovic del Lecce, altro nome riportato da Sky ieri sera. Occhio anche a due giocatori che Pradè conosce molto bene: Lorenzo Lucca dall'Udinese e Mateo Retegui dal Genoa. Entrambi calciatori che potrebbero rispondere a tante caratteristiche richieste dalla Fiorentina: giovani, di prospettiva e ad un prezzo abbordabile.