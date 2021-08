DA13, Ancora assente dalle maglie. Il motivo...

Considerato che la Fiorentina non potrà più prolungare l'utilizzo della fascia con i colori di Firenze ma dovrà uniformarsi a quella standard della Lega Serie A, tempo addietro ha comunicato di voler inserire sulla maglia da gioco un ricordo di Davide Astori. Nelle immagini della nuova divisa che sono state diffuse ieri tuttavia non è ancora presente il suddetto tributo, per un motivo particolare: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club sta procedendo con tutti i passaggi assieme alla Lega, la famiglia di Astori e Kappa necessari affinché ciò avvenga, ma dovrà attendere ancora qualche risposta per poter confermare la propria intenzione.