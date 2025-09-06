Gudmundsson tra ottimismo e prudenza: lunedì torna a Firenze, Napoli a rischio?

vedi letture

Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, che si è infortunato ieri sera durante la gara dell'Islanda contro l'Azerbaijan in cui ha segnato e fatto un assist, lunedì tornerà a Firenze per gli accertamenti e le cure del caso. La Federazione islandese e la Fiorentina hanno infatti ritenuto opportuno il rientro nel club del giocatore che dunque salterà la prossima sfida della sua Nazionale con la Francia.

Con la gara contro il Napoli sabato prossimo, il giocatore è a rischio anche per la gara di campionato anche se filtra ottimismo sull'entità dell'infortunio alla caviglia.