Gudmundsson tra ottimismo e prudenza: lunedì torna a Firenze, Napoli a rischio?
FirenzeViola.it
Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson, che si è infortunato ieri sera durante la gara dell'Islanda contro l'Azerbaijan in cui ha segnato e fatto un assist, lunedì tornerà a Firenze per gli accertamenti e le cure del caso. La Federazione islandese e la Fiorentina hanno infatti ritenuto opportuno il rientro nel club del giocatore che dunque salterà la prossima sfida della sua Nazionale con la Francia.
Con la gara contro il Napoli sabato prossimo, il giocatore è a rischio anche per la gara di campionato anche se filtra ottimismo sull'entità dell'infortunio alla caviglia.
Pubblicità
Notizie di FV
Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motoridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
2 Gattuso aiuta la Fiorentina e Pioli: Kean torna a segnare e studia (a Coverciano) il tandem con Piccoli
Copertina
FirenzeViolaGattuso aiuta la Fiorentina e Pioli: Kean torna a segnare e studia (a Coverciano) il tandem con Piccoli
Dzeko sale sul podio dei top scorers, le parole del post gara: "Il secondo gol ha riportato la calma"
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com