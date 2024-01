GUDMUNDSSON, Nuovo contatto oggi pomeriggio

Fonte: da Milano, P. Lazzerini

Sarà una giornata importante per capire se Albert Gudmundsson potrà davvero arrivare a Firenze in quello che sarebbe il colpo vero del mercato della Fiorentina, pronta a salutare Mina e ad accogliere Belotti mentre vanno avanti le trattative per l'islandese del Genoa. Gli agenti del giocatore saranno a Genova per concludere il passaggio di Vitinha e Malinovskyi (a titolo definitivo dopo il prestito fatto in estate) in rossoblu, così potranno discutere anche l'eventuale addio di Gudmunsson che non ha però intenzione di forzare la mano e chiedere la cessione.

Nel pomeriggio è previsto il contatto tra le due società che potrebbe essere decisivo per capire se l'affare andrà in porto oppure no. Il Genoa non sembra voler aprire ad un piccolo sconto dalla prima richiesta di 30 milioni ma la Fiorentina proverà ad avvicinarsi ulteriormente: nuovi sviluppi su questo fronte entro la serata mentre i dirigenti viola, Barone in particolare, continua a lavorare dal Viola Park dove sta ultimando anche le altre trattative.