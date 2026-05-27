Grosso sempre più viola. Gli sviluppi di giornata sull'allenatore

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Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it ci sono stati gli aggiornamenti in merito alla scelta della Fiorentina di puntare tutto su Fabio Grosso. Dopo settimane di riflessioni e indugi, Paratici ha deciso di affondare il colpo e chiudere di fatto l'accordo con l'attuale allenatore del Sassuolo con un contratto biennale sul tavolo.

Cosa resta ora?

Ci vorrà qualche tempo ma ormai solo un dietrofront clamoroso potrebbe far sfumare l'affare Grosso per la Fiorentina. Dal punto di vista burocratico, prima andrà trovato l'accordo con il Sassuolo per liberare - gratis o a fronte di un conguaglio - l'allenatore ancora sotto contratto. Poi l'addio ufficiale a Paolo Vanoli - non necessariamente in quest'ordine - e alla fine arriverà la firma della nuova guida tecnica della Fiorentina.

Cosa propone Grosso

In giornata c'è stato un focus su cosa aspettarsi dal Campione del Mondo 2006. Dal punto di vista tattico, il sistema di riferimento resta il 4-3-3. Gli esterni offensivi lavorano larghi per creare ampiezza e puntare l’uomo, mentre i terzini accompagnano costantemente l’azione. Le mezzali sono chiamate a garantire dinamismo, inserimenti e pressione alta, in un sistema che ricerca aggressività immediata dopo la perdita del pallone. La riaggressione, infatti, rappresenta uno degli aspetti centrali del gioco di Grosso: recuperare velocemente il possesso per attaccare subito gli spazi lasciati aperti dagli avversari. In fase difensiva, invece, le sue squadre cercano compattezza e distanze corte per limitare le transizioni avversarie.

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