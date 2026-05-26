Fasce viola, che gran dilemma: sarà un mercato di probabile rivoluzione

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Tra i focus più letti nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al futuro delle fasce viola, che in estate potrebbero essere rivoluzionate. Dodo, che strizza l'occhio e mette like alla Roma, enza il rinnovo diffcilmente resterà a scadenza ed è dunque pronto a lasciare il Viola Park. Intanto è in partenza per il Brasile e se dovesse tornare a Firenze è solo di passaggio. Anche Fortini è destinato a partire. Sul giocatore non è stato mai trovato l'accordo per il rinnovo ed ora sembra destinato alla Premier. A sinistra potrebbe salutare anche Gosens nonostante il giocatore abbia detto, nell'ultima conferenza stampa post Atalanta, che vuole rimanere avendo ancora un contratto in essere.