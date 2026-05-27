FirenzeViola Alexia Putellas lascia il Barcellona dopo quattordici stagioni

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L’annuncio era nell’aria ma è arrivato nella serata di ieri. La calciatrice blaugrana Alexia Putellas, una delle più forti al mondo nonché capitana e bandiera del club catalano, ha deciso di lasciare la casa base dopo quattordici stagioni e dopo aver portato alla società ben trentotto trofei a livello di squadra. Individualmente poi ci sono i due Palloni d’oro (2021 e 2022) ai quali a breve potrebbe sommarsi il terzo al temine di una stagione vissuta da protagonista culminata con il triplete blaugrana (campionato femminile iberico, Coppa della Reina e Uefa Women’s Champions League in finale con il Lione). La calciatrice spagnola si è presentata di fronte ai media locali ed internazionali nella mattinata odierna per ufficializzare l’annuncio e ricordare le quattordici stagione vissute con la maglia del Barcellona. Arrivata diciottenne dal Levante, Alexia ha iniziato sin da subito tra ad incantare il pubblico tra le catalane fino all’apice del primo Pallone D’Oro. Nel mezzo una campagna, assieme a molte sue compagne e connazionali, per far crescere il calcio femminile in Spagna ed in Europa e i successi vissuti con la maglia della Spagna come il campionato mondiale vinto nel 2023 in Nuova Zelanda ai danni dell’Inghilterra ma anche le delusioni come il recente europeo elvetico perso proprio contro le britanniche. Alexia ha ricevuto gli onori del club blaugrana e adesso si cerca di capire quale sarà il suo futuro.

Molte indiscrezioni la danno per vicinissima all’approdo in Inghilterra al London City Lionessess (dove giocherebbe a fianco all’ex viola Elena Linari). La società londinese è pronta a mettere sul piatto oltre un milione di euro (cifra monstre per una calciatrice) per avere la capitana catalana. Ma nelle ultime ore si rifanno largo voci che invece la vorrebbero oltreoceano dove diversi club Americani e Messicani hanno espresso profondo apprezzamento per la due volte Pallone D’Oro. Sarà la stessa Putellas a decidere quale sarà il suo futuro e la scelta dovrebbe arrivare entro le prossime ore. La calciatrice, miglior goleador della storia del Barça Femenino, lascerà in eredità anche la fascia di capitana che dovrebbe passare sul braccio della vice Marta Torrejòn. Si chiude dunque un’epoca per la storia del Barcellona e se ne apre un’altra per la trentaduenne nata a Mollet del Vallès prima di chiudere la propria avventura col calcio giocato.