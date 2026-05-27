Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato

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Notizie di FV
Per Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-outdi Andrea Giannattasio
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3 La richiesta dell'ACCVC a Paratici: "Ci dica quali sono le intenzioni e le ambizioni della proprietà"
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FirenzeViolaCi siamo, sarà Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina: per lui contratto biennale
La richiesta dell'ACCVC a Paratici: "Ci dica quali sono le intenzioni e le ambizioni della proprietà"
Angelo GiorgettiTra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsor
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
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