Galloppa si commuove alla vigilia della finale Scudetto: "La sento tanto"

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Daniele Galloppa parla ai canali ufficiali della Fiorentina alla vigilia della finale del campionato Primavera e si commuove. Queste le parole del tecnico dei ragazzi viola impegnati domani contro il Parma per la seconda finale Scudetto consecutiva: "A livello tattico non cambia tanto ma a livello emotivo tantissimo, vediamo come la vivremo noi e gli avversari. Non sarà una partita facile. Ho sempre pensato che in certi momenti è giusto alleggerire e non appesantire ma devo dire per onestà intellettuale che c'è qualche che sento di più ma è una cosa mia non riguarda i ragazzi. Forse la prima è stata una sorpresa, riconfermarsi è sempre difficile e quindi è come se sentissi ancora di più questa finale ma in maniera positiva. Ti fa dormire poco, ti fa parlare anche da solo ma ti fa sentire vivo".

Se spero di vincere?

"Lo spero tanto (si commuove, ndr). Mi emoziono perché ho sempre provato a lasciare qualcosa alle persone. Mi auguro che quando finirà le persone si ricorderanno di ciò che ho cercato di trasmettere. Non ho mai diviso la persona dal ruolo, l'aspetto umano e i rapporti che crei hanno un valore inestimabile".

Un aggettivo per definire la sua squadra?

"Tanto attaccati. C'è grande senso di appartenenza, direi uniti. Diversi da tante altre squadre. Mi auguro che la Fiorentina non lo dimentichi mai: questo gruppo mi ha dato questa sensazione".