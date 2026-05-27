Offerta della Fiorentina per Viery: 12 milioni per il classe 2005 del Gremio

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La Fiorentina avrebbe offerto 12 milioni di euro per Viery, difensore centrale del Gremio. Come riporta TMW, Paratici si è già attivato sul mercato e cerca dei profili anche per il reparto difensivo, troppo spesso bucato nella stagione appena conclusa. Per il momento il club azzurro-bianco-nero sembrerebbe orientato a respingere la proposta per il 21enne con 2282 minuti già collezionati tra tutte le competizioni. Il classe 2005 è un punto fermo della difesa di Luis Castro e vanto dell'Academy dell'Imortal Tricolor, per questo non lo lascerà andare facilmente.