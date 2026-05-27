La Fiorentina ha chiuso per Grosso: è una scelta che vi convince? Ecco il sondaggio!

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Nelle ultime ore la Fiorentina ha sciolto le riserve e ha scelto il proprio allenatore in vista della stagione 2026/2027. Il nome non è quello di Paolo Vanoli, a cui verrà comunicata nelle prossime ore la decisione di non proseguire il rapporto, ma bensì quello già molto chiacchierato nelle ultime settimane in chiave viola di Fabio Grosso.

Il tecnico del Sassuolo, che quest'anno ha portato il club neroverde a chiudere all'11° posto in classifica con 49 punti, è pronto a firmare con la Fiorentina un contratto biennale, ma prima dovrà risolvere il suo attuale contratto con il club emiliano. Vi chiediamo dunque attraverso il nostro sondaggio se questa scelta vi convince o se in panchina avreste preferito altro, visti i tanti nomi, anche di spessore internazionale, circolati in orbita Fiorentina. Ai nostri lettori la parola, col sondaggio seguente:

LA FIORENTINA HA CHIUSO PER GROSSO: È UNA SCELTA CHE VI CONVINCE?