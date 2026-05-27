La Fiorentina ha messo gli occhi su Aranda, 2007 del Boca Juniors

vedi letture

C'è un 2007 del Boca Juniors che intriga diversi club in Serie A. Secondo quanto riporta Sportitalia, si tratta di Tomàs Aranda, trequartista argentino che si è messo in mostra quest'anno con 20 presenze e un gol in maglia Boca. Il calciatore - che all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di esterno - è stato messo nel mirino in particolare tra tre club, tra cui la Fiorentina. Gli altri due sarebbero Bologna e Como.