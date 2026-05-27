La Fiorentina ha messo gli occhi su Aranda, 2007 del Boca Juniors
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C'è un 2007 del Boca Juniors che intriga diversi club in Serie A. Secondo quanto riporta Sportitalia, si tratta di Tomàs Aranda, trequartista argentino che si è messo in mostra quest'anno con 20 presenze e un gol in maglia Boca. Il calciatore - che all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di esterno - è stato messo nel mirino in particolare tra tre club, tra cui la Fiorentina. Gli altri due sarebbero Bologna e Como.
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