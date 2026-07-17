FirenzeViola Oulai-Fiorentina, fumata bianca: trattativa sbloccata. A breve partirà per l'Italia

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Arrivano conferme anche da fonti vicine al club viola: il centrocampista è pronto a partire non appena saranno completati gli ultimi dettagli

La trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per Christ Oulai si è sbloccata. Come appreso da Firenzeviola.it, dopo ore di contatti e negoziazioni, sono arrivate in queste istanti conferme anche da fonti vicine al club viola: l'operazione ha compiuto un deciso passo in avanti e viaggia ormai verso la definizione. Un segnale che lascia intendere come Oulai sia ormai pronto a raggiungere Firenze non appena saranno completati gli ultimi passaggi burocratici. La Fiorentina è dunque vicina a mettere a segno un altro colpo per il suo centrocampo dopo Atta. Salvo imprevisti, nelle prossime ore (tra stanotte e domani) sono attesi gli sviluppi decisivi per l'arrivo del classe 2006 ivoriano.

I dettagli dell'affare

La Fiorentina chiuderà l'operazione Oulai con un investimento importante. L'accordo con il Trabzonspor si basa su una cifra fissa da 25 milioni di euro, alla quale si aggiungeranno 4 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore e al raggiungimento di determinati obiettivi. Nell'intesa tra i due club è previsto anche un 10% sulla futura rivendita in favore della società turca, una formula che permetterà al Trabzonspor di mantenere un interesse economico sulla crescita del centrocampista ivoriano classe 2006. Già domani Oulai dovrebbe sostenere le visite mediche con il club viola.