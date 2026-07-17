Calciomercato Oulai-Fiorentina: il Napoli all'ultimo ci ha provato ma il giocatore ha mantenuto la parola data

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Nelle ultime ore il club di De Laurentiis ha provato a inserirsi nella trattativa ma non c'è stato nulla da fare

Dopo un lungo tira e molla, fatto di contatti e valutazioni, Christ Oulai è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Un'operazione da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita che ha richiesto diversi giorni di trattativa con il Trabzonspor, prima di arrivare alla svolta decisiva. Il giocatore proprio in questi minuti si sta preparando alla partenza, destinazione Italia (Bologna per l'esattezza). Nella giornata di domani sono previste le visite mediche di rito e la firma sul contratto, che legherà il classe 2006 al club dei Commisso per i prossimi quattro anni - scadenza, dunque, 2030 - con opzione a favore della società per un'altra stagione.

Il tentativo del Napoli respinto al mittente

Nelle ultime ore, però, c'è stato in clamoroso inserimento, simile a quello che nel 2013 riguardò sul fil di lana Mario Gomez: sul centrocampista ivoriano si era infatti inserito anche il Napoli, pronto a mettere sul tavolo una proposta più alta sia per il club turco sia per il giocatore. Un tentativo concreto per provare a strappare il classe 2006 alla Fiorentina proprio nella fase finale dell'operazione, contando anche sul cambio di agenti che ha effettuato il giocatore. Il rilancio azzurro, tuttavia, non ha cambiato gli scenari: né il Trabzonspor né Oulai hanno voluto venir meno alla parola data alla Fiorentina. Il club turco ha rispettato l'intesa raggiunta con la società viola, mentre il centrocampista ha confermato la sua volontà di approdare a Firenze.