Calciomercato

Gnonto in arrivo a Firenze: fissate le visite mediche nel pomeriggio

Gnonto in arrivo a Firenze: fissate le visite mediche nel pomeriggioFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:55Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina ha rotto gli indugi e ha messo a segno un altro affare di mercato: preso Wilfried Gnonto dal Leeds, in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione ormai chiusa tra le parti, con i viola che si preparano così a salutare Gudmundsson sul quale c'è l'interesse di varie squadre in questo finale di calciomercato. Gnonto, esterno classe 2003, è atteso oggi pomeriggio alle visite mediche al pari di Beto, attaccante anche lui in arrivo dall'Inghilterra.