Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento mattutino, occhio a Oulai

Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento mattutino, occhio a OulaiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Prosegue il lavoro sul campo della nuova Fiorentina di Paolo Vanoli: terzo giorno di allenamento per il tecnico che ha sostituito da lunedì Fabio Grosso, dopo la doppia seduta di ieri oggi allenamento mattutino al Viola Park. L'osservato speciale sarà Christ Oulai, uscito anzitempo per un problema fisico durante il match di sabato scorso contro il Torino. I primi esami dovrebbero aver scongiurato allarmi rossi, adesso c'è da capire se il centrocampista ivoriano sarà a disposizione per la trasferta di venerdì a Venezia. Tutti gli aggiornamenti su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.