FirenzeViola Serie A Women’s Cup: Inter, Sassuolo, Juventus e Roma in semifinale. Fiorentina

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Stabilito il tabellino delle semifinale della rassegna nazionale. Fiorentina eliminata dopo il 3-0 subito al Tre Fontane contro la Roma

Ci siamo! Si ricomincia con i consueti bollettini settimanali sul calcio femminile targati Firenzeviola. I gironi di Women’s Cup sono già in archivio e ci prepariamo a vivere la fase finale del torneo a cui parteciperanno le quattro squadre vincitrici dei gironi più la migliore seconda. Tutte le altre avranno invece due settimane di stop per prepararsi all’inizio del campionato che avverrà nell’ultimo weekend di settembre. Vediamo come sono andate le cose in questa terza e ultima giornata dei gironi della nuova competizione nazionale giunta alla sua seconda edizione:

Tocca proprio alla Fiorentina aprire la giornata al Tre Fontane contro la Roma. Con una formazione ritoccata e senza ricambi per via degli infortuni e delle ragazze partite per il Mondiale Under 20 in Polonia, la squadra gigliata è ridotta all’osso. Nonostante questo però non gioca nemmeno tanto male contro le giallorosse ma la differenza dei singoli elementi è troppa. Ci pensa Giada Greggi a sbloccare il tutto con una delle sue classiche magie: tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Nulla ha potuto il portiere viola Fiskerstrand. Giallorosse che raddoppiano nella ripresa, sempre con Greggi, e che chiudono addirittura il tris con la nuova arrivata Van Dooren che all’ultimo secondo segna il goal che, per grazia della differenza reti, spedisce la Roma in semifinale della competizione. Espulsa Filangeri per le viola per doppia ammonizione. Fiorentina fuori dalle semifinali per il secondo anno consecutivo.

Stupisce ancora il Sassuolo che vince 2-0 contro la Ternana e vola in semifinale a punteggio pieno. Dopo aver espugnato il Viola Park prima e il Tre Fontane poi, le neroverdi si sono concesse la passerella in casa contro le Fere grazie ai goal di Palakovics e Galabadaarachchi. Un segnale importante quello della squadra allenata da Salvatore Colantuono che gioca un ottimo calcio e se la vedrà contro le grandi del torneo. Una buona occasione per capire fin dove potrà spingersi la formazione emiliana anche in campionato.

La domenica si è aperta con quella che era la gara più attesa del turno: il derby di Como tra il Women il 1907. A spuntarla incredibilmente è stata la squadra allenata da Paolo Tramezzani al termine di una gara in cui non è mancato nulla. La magia di Tessa Wullaert su punizione ha aperto i giochi che sembravano già fatti per il 1907 quando Moraca ha costretto Gilardi ad un fallo da ultimo uomo. Cartellino rosso per il portiere lariano e Como Women costretto in dieci per gran parte del match. Ma la formazione salita dalla serie cadetta non sfrutta la superiorità numerica e anzi subisce il pareggio con uno sfortunato autogoal di Freja Siri Olofsson. Nella ripresa arriva addirittura il raddoppio del Como Women con l’ex viola Vigilucci che di testa batte Durante. Anche il 1907 chiude la gara in dieci ristabilendo la parità numerica grazie al rosso al difensore Carmen Menayo. Espulso anche il tecnico del Women Paolo Tramezzani per ripetute proteste contro il direttore di gara. Finisce 2-1 per la compagine bianconera con il 1907 che rimane incredibilmente a zero punti con tre sconfitte su tre e a fronte di un mercato veramente stellare.

Nell’altra gara di cartello la Juventus ha avuto la meglio su un buon Milan grazie al goal di Ana Capeta. Non c’è molto da segnalare se non che le juventine hanno giocato un po’ sottotono, scosse dalla voce che vede in partenza anche Barbara Bonansea in direzione Stati Uniti D’America per raggiungere le ex compagne Cantore e Girelli. Un fulmine a ciel sereno che però non ha fermato la voglia di vincere delle bianconere che approdano in semifinale a punteggio pieno.

La giornata di è chiusa con altre due sfide di buon livello. All’Arena Civica l’Inter ha avuto la meglio sulla Lazio. L’eurogoal dell’ex viola Margherita Monnecchi ha illuso la squadra di Grassadonia che nella ripresa subisce laI rimonta con le reti di Vilhjamsdottir su rigore, Tomasevic e Raphino in piena recupera. Espulso per l’ennesima volta il tecnico biancoceleste.

La Napoli Women trova la prima vittoria stagionale contro un deludente Parma per cui vale lo stesso discorso del Como 1907. A fronte di un calciomercato di buonissimo livello, la squadra emiliana è incappata in tre sconfitte consecutive chiudendo la Women’s Cup a zero punti. Alle partenopee è bastato il goal di Faurskov nella ripresa per prendersi la prima vittoria e dare a Spugna degli spunti su cui lavorare in vista del campionato. Ma è certo da dire che la formazione campana ha cambiato molto dalla scorsa stagione e non è ancora del tutto completa. Spazio ora alle semifinali e alla finale del torneo che si giocherà a Viareggio.