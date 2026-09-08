La Fiorentina valuta un'azione disciplinare verso l'ex Grosso
La Fiorentina non ha digerito il comportamento dell'ex tecnico Fabio Grosso e valuta un'azione disciplinare nei suoi confronti. il club imputa a Grosso di aver manifestato perplessità nel continuare a lavorare con questa squadra ma di non aver voluto dimettersi alla luce di quanto sostenuto, in un acceso confronto con la dirigenza, costringendo così la società ad esonerarlo.
Un braccio di ferro finito dunque male, come il rapporto che sembrava solido tra ds e tecnico, improvvisamente distanti sul mercato e sulla costruzione della squadra. Ma la Fiorentina ha trovato incoerente il comportamente dell'allenatore e proverà dunque a valutare se ci sono estremi magari per un licenziamento per giusta causa, avendo lui stesso alzato bandiera bianca.
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