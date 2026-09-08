Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina
Allenamento mattutino in programma oggi per la Fiorentina. La squadra si ritroverà al Viola Park alle ore 10 per una nuova seduta di lavoro, con l’obiettivo di preparare al meglio la trasferta di venerdì sera contro il Venezia. Sarà una giornata importante soprattutto per valutare le condizioni dei giocatori acciaccati e iniziare a definire le prime scelte di Paolo Vanoli.
Da monitorare Oulai
Tra i principali dubbi del tecnico c’è Inao Oulai, uscito malconcio dalla sfida contro il Torino a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate con attenzione nelle prossime ore per capire se potrà essere a disposizione per la gara di Venezia. Vanoli avrà così a disposizione un’altra seduta per lavorare sui meccanismi della squadra e trasmettere ai giocatori le proprie indicazioni tattiche, in vista di una partita già importante per provare a invertire la rotta.
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