Giornata di rifinitura in casa Fiorentina: ultimi preparativi in vista del Bologna
FirenzeViola.it
Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. Dopo il rientro da Vienna, a seguito della vittoria per 3-0 sul campo del Rapid nella seconda giornata della Fase Campinoato di Conference League, la squadra viola effettua l'allenamento di rifinitura in vista della gara col Bologna, in programma al Franchi domani alle 18 per l'ottava giornata di Serie A. Tutti agli ordini di Stefano Pioli al Viola Park per ultimare la preparazione del match coi felsinei.
Pubblicità
Notizie di FV
Vienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie Adi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Copertina
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Stefano PrizioIl vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com