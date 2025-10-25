Giornata di rifinitura in casa Fiorentina: ultimi preparativi in vista del Bologna

Giornata di rifinitura in casa Fiorentina. Dopo il rientro da Vienna, a seguito della vittoria per 3-0 sul campo del Rapid nella seconda giornata della Fase Campinoato di Conference League, la squadra viola effettua l'allenamento di rifinitura in vista della gara col Bologna, in programma al Franchi domani alle 18 per l'ottava giornata di Serie A. Tutti agli ordini di Stefano Pioli al Viola Park per ultimare la preparazione del match coi felsinei.