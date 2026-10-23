Inter-Fiorentina, atteso a San Siro anche il CT dell'Italia Mancini

Roberto Mancini sarà domenica a San Siro per seguire da vicino Inter-Fiorentina, in programma alle 12.30. Come riporta TMW, il commissario tecnico della Nazionale italiana, che in passato ha allenato entrambe le formazioni, avrà l'occasione di osservare diversi giocatori italiani in vista dei prossimi appuntamenti degli azzurri. L'attenzione del ct sarà rivolta soprattutto ai calciatori dell'Inter, a partire da Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, ormai presenze consolidate nel gruppo azzurro. Occhi puntati anche su Francesco Pio Esposito, che dovrebbe partire dal primo minuto dopo aver già trovato spazio nelle recenti uscite della Nazionale.

Resta invece da capire se Federico Dimarco sarà impiegato, considerando l'ottimo momento di forma di Carlos Augusto. Anche la Fiorentina avrà alcuni elementi da mettere in mostra. Il principale osservato sarà Nicolò Fagioli, tornato nel giro della Nazionale e possibile titolare nella sfida di San Siro. Attenzione anche a Cher Ndour, centrocampista che si è già distinto con l'Under 21 guidata da Silvio Baldini.