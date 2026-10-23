Brocchi: "La Fiorentina rischia grosso: adesso deve ripartire dal gruppo"

La Fiorentina deve ritrovare compattezza per uscire dalle difficoltà. È il pensiero di Cristian Brocchi, ex centrocampista anche di Inter e Fiorentina e oggi opinionista di DAZN, che a Sitiscommesse.com ha analizzato la sfida tra nerazzurri e viola, valida per l’ottava giornata di Serie A. "La Fiorentina rischia grosso, perché dopo la passata stagione tutti si aspettavano di vivere un’annata molto più tranquilla, che potesse portarla a giocarsi un posto in Europa", ha spiegato Brocchi. Aspettative fin qui disattese, che hanno contribuito a rendere la città "in fermento". Per risalire, secondo l’ex viola, occorre ripartire dalla forza del gruppo e affidarsi a Paolo Vanoli, un allenatore che "conosce molto bene la piazza".

Nella sua analisi c’è spazio anche per le polemiche arbitrali seguite alla gara contro il Como e al gol annullato a Pongracic: "Penso che gli errori arbitrali possano incidere nei momenti di difficoltà, perché quando si perde una partita e magari un episodio arbitrale sfavorevole ha condizionato il risultato, si ha la sensazione che tutto vada storto". A rendere ancora più impegnativo il prossimo appuntamento è il valore dell’avversario. Sull’Inter, infatti, il giudizio di Brocchi è netto: "È la squadra più forte in assoluto".