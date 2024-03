"GIOCANO I MIGLIORI" MA IL TURN OVER CI SARÀ. IL GRANDE DUBBIO È LEGATO AL 9

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi la Fiorentina torna in campo in Conference League contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale, ma senza girarci troppo intorno sono tantissimi i dubbi di formazione anche dopo la conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Quello che si è capito è che l'allenatore e tutta la squadra tengono molto alla competizione e che probabilmente saranno tanti i titolari a scendere in campo nonostante domenica sia prevista una partita chiave per la classifica come quella contro la Roma al Franchi.

DIFESA (QUASI) TITOLARE - Oltre a Terracciano in porta, che giocherà dal primo minuto anche a causa dell'infortunio di Christensen, rimasto addirittura a Firenze, saranno molti i titolari a giocare dal 1'. Biraghi dovrebbe essere ancora favorito rispetto a Parisi, mentre a destra potrebbe esserci l'unico vero cambio con Faraoni al posto di Kayode. Tra i due centrali non ci sarà Comuzzo, ancora troppo acerbo secondo il tecnico per giocare titolare, e dunque spazio a Ranieri e Milenkovic.

CAMBI FORZATI - In mezzo niente Arthur, neanche convocato, e spazio a Maxime Lopez, che si gioca una chance importante viste le poche presenze a referto fino a questo momento. Al suo fianco favorito Duncan, anche se non è da escludere una scelta diversa come per esempio Barak, in un ruolo che recentemente è stato coperto da Bonaventura.

IL BALLO DELLA PUNTA - In attacco Nico Gonzalez giocherà dal 1', a dispetto delle scaramanzie dopo l'infortunio subito proprio a Budapest a metà dicembre. Insieme a lui ci sarà Beltran, che con la Roma non potrà scendere in campo, e Ikoné che non è partito titolare nelle ultime due e che adesso potrebbe essere rilanciato in Europa. Da capire se sarà il francese a sacrificarsi a sinistra o se toccherà all'argentino agire come in Nazionale. Il grande dubbio è legato alla punta, con Nzola in vantaggio anche a causa del big match con i giallorossi a cui tanto tiene Belotti.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Simic, Seck, Gerson; Feingold, Ali Mohamed, Show, Cornud; Kinda, Refaelov; Pierrot. Allenatore: Messay Dego

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano