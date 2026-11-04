Verso Fiorentina-Juventus, il programma: squadra viola libera

La Fiorentina si prepara all'ultima partita prima della nuova sosta, con la Juventus domenica al Franchi alle 20.45. Dopo lo scarico per i titolari con il Sassuolo e l'allenamento sul campo per tutti gli altri di ieri, oggi il tecnico Paolo Vanoli ha concesso una giornata di stacco, anche per ricaricare le pile in vista dell'importantissima gara, molto sentita dai tifosi. Tra l'altro i bianconeri giovedì saranno in campo in Europa League.

Alla ripresa domani lo staff medico valuterà anche le condizioni di Ranieri, Atta e Pongracic. Se quest'ultimo non potrà essere a disposizione neanche domenica (e sicuramente non sarà convocato neanche dalla Croazia visto l'infortunio), per il difensore potrebbe esserci una possibilità, mentre è più difficile il recupero di Atta, anche per non rischiarlo.