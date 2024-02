FUTURO BONAVENTURA: RIMANDIAMO I CONTI A GIUGNO SENZA FAR VOLARE GLI STRACCI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Finito il mercato non si placano le polemiche. Enzo Raiola, agente di Jack Bonaventura, ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente non aiutano a rasserenare l'ambiente dopo i contatti che il giocatore ha avuto nel mese di gennaio con la Juventus di Allegri. Il tecnico bianconero lo avrebbe fortemente voluto a Torino, ma sia Commisso che il ds juventino Giuntoli, non erano dello stesso avviso e l'affare non è andato in porto. Allo stesso tempo però, lo stesso Bonaventura, leader tecnico della Fiorentina targata Italiano, avrebbe gradito ricevere una telefonata per parlare del rinnovo di contratto. Chiamata che non è ancora arrivata, proprio come sottolineato, con tono decisamente stizzito, dal suo procuratore.

Una tensione che non fa certo bene al giocatore e più in generale a tutto l'ambiente, anche perché è difficile far finta di niente quando ad essere coinvolto c'è uno dei senatori della squadra. Anche ieri, uscendo dall'allenamento condiviso col Prato allo stadio Franchi, Bonaventura sembrava tutto fuorché sereno come invece tante altre volte ci ha abituato a vederlo. La sensazione è che la tensione sia abbastanza allargata, dunque non solo nei rapporti col club ma anche col tecnico, tanto che non ci sarebbe da stupirsi se contro il Frosinone, nel suo ruolo, toccasse a qualcun altro.

Non ci voleva. La Fiorentina ha bisogno di serrare le fila per uscire dal gennaio (e inizio febbraio) nero e per farlo ha bisogno dei suoi migliori giocatori. Tra questi, nonostante l'età che lecitamente spinge anche il club a fare delle valutazioni sul futuro, c'è anche Jack. In ogni caso, qualsiasi saranno le decisioni che prenderanno la società e il giocatore alla fine della stagione, l'epilogo di questa storia merita un esito da abbracci e non da stracci volanti. Bonaventura dovrà ringraziare la Fiorentina per averlo rilanciato mentre stava prendendo la macchina con direzione Benevento e la Fiorentina dovrà ringraziare il giocatore per tutto ciò che ha dato in questi anni.

I permalosismi da ambo le parti non hanno senso dopo ciò che l'uno ha dato per l'altro. La conclusione più bella potrebbe essere quella di vedere Bonaventura ancora con la maglia viola addosso, magari con un futuro all'interno del Viola Park con altre vesti. Ma se così non dovesse andare, tutte le parti dovrebbero evitare di salutarsi col coltello fra i denti. Non se lo merita nessuno, a cominciare da tutti i tifosi che negli anni, si sono affezionati a un uomo e a un giocatore come Jack Bonaventura.