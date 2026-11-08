FirenzeViola Al Franchi una Juventus a caccia di continuità, le scelte di Spalletti

Stasera al Franchi la Fiorentina ospita la Juventus. Una squadra in cerca, anch'essa, di un'identità e una continuità di risultati e di rendimento che ancora non ha trovato ma che in settimana ha dato segnali di ripresa con le due vittorie (con Napoli e in Europa) consecutive. Spalletti a Firenze dovrebbe confermare il 3-4-2-1 per avere una difesa "fluida" con Kalulu in versione esterno dal doppio compito. Proprio il difensore francese è l'emblema della discontinuità (male ad esempio con il Genoa) forse anche per la necessità di adattarsi a ruoli differenti.

Tante assenze e un paio di recuperi

Spalletti ha dovuto fare i conti con le assenze in questo periodo che anche domani saranno molte (ad esempio l'ex viola Gonzalez è ancora out come Conçeicao mentre l'unica punta rimasta a disposizione del tecnico è Woltemade) ma può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda McKennie che si era fatto male con il Napoli; il giocatore sarà infatti in campo presumibilmente dal 1' così come è recuperato Celik. Forfait dell'ultima ora oggi Cambiaso.

Ecco come sarà schierata al Franchi

In porta ci sarà Vicario che in queste ultime gare ha dato sicurezza tra i pali. La linea difensiva sarà formata da Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie esterne ci saranno Kalulu e appunto McKennie, mentre in mediana Douglas Luiz e Sarr completeranno il centrocampo. Sulla trequarti Alajbegovic e Kolo Muani dovranno supportare appunto Woltemade.