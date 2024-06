Nella cornice del Teatro Cucinelli di Solomeo, in Umbria, è andato in scena il Golden Boy 2024 (tra i candidati c'era anche Kayode). Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, all'evento ha presenziato anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, immortalato qui sotto da una foto di FV.