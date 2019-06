FOTO FV, Memorial Conti alla Sales e Riga fa poker

Il fisico non è più quello di una volta forse visto che ora allena, ma il piede sì è così Christian Riganò è stato il mattatore, con quattro gol, del I Memorial Bruno Conti che si è svolto oggi pomeriggio al campo della Sales sotto il sole cocente e in allegria come era nel suo spirito prima che un brutto male lo portasse via prematuramente. Il triangolare ha visto affrontarsi due squadre dell'ex dirigente di calcio dilettantistico e persona molto nota e stimata a Firenze, la Sales e il Santa Brigida, e un team speciale di amici di Bruno, tra cui l'ex bomber viola, grazie al quale ha ottenuto la vittoria finale. Le premiazioni sono state poi fatte dalla figlia Chiara e dalla moglie Sandra, alla presenza di ex giocatori e allenatori che lo conoscevano e appunto tanti amici che gli hanno voluto bene, come, tra gli altri, Furio Valcareggi e Costantino Nicoletti, con cui amava disquisire di Fiorentina e di mercato in generale. Ecco alcune foto scattate da Firenzeviola.it.