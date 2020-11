FORM. UFFICIALI, DENTRO IGOR E VENUTI, IN MEZZO PULGAR E DAVANTI KOUAME

Qualche sorpresa nella formazione che la Fiorentina schiererà per la partita di Parma. Non il modulo, che resta il 3-5-2, ma alcuni interpreti: in difesa c'è Igor al posto dello squalificato Martinez Quarta, mentre Venuti prende il posto di Lirola e va sulla destra. Il ballottaggio in attacco accanto a Ribery invece è vinto da Kouame: sarà l'ivoriano a reggere il peso dell'attacco viola. Queste le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina, partita in programma stasera alle ore 20:45.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Bonaventura, Duncan, Vlahovic, Saponara, Lirola, Barreca, Ponsi, Cutrone

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho

A disp.: Colombi, Iacoponi, Balogh, Scozzarella, Karamoh, Brugman, Laurini, Cyprien, Sohm, Valenti, Brunetta, Nicolussi