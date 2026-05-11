FirenzeViola.it adesso è anche su YouTube: iscriviti e resta aggiornato

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Notizie di FV
FirenzeViolaSerie B Femminile: sfuma il sogno di Rodolfo Vanoli e della Salernitana Women ai play-off
Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Copertina
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
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