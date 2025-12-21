Fiorentina-Udinese, botti e fuochi d'artificio all'esterno del Franchi prima del match

Fiorentina-Udinese, botti e fuochi d'artificio all'esterno del Franchi prima del matchFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:38Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

L'ambiente in casa Fiorentina a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro l'Udinese è colmo di tensione. La Curva Fiesole a pochi minuti dal match è già all'interno dello Stadio ma resterà sotto la Curva Ferrovia fino al 20', quando poi entrerà defintivamente in scena per contestare. Non solo questa iniziativa però, i tifosi viola stanno contornando l'avvicinamento a questa partita anche tramite l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio all'esterno dello Stadio Artemio Franchi durante il riscaldamento delle due squadra che è attualmente in corso.