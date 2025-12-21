FirenzeViola

Fiorentina-Udinese 1-0, vantaggio viola con il gol su punizione di Mandragora

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:22Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina è passata in vantaggio contro l'Udinese grazie alla realizzato al 21' minuto. Punizione calciata dal limite dell'area da Rolando Mandragora che dopo aver sfiorato il gol del vantaggio proprio su punizione pochi minuti fa ha trovato complice una deviazione beffarda di Bertola che ha spiazzato Sava la via del vantaggio.