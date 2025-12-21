Fiorentina-Udinese 0-0, bianconeri in dieci: rosso per Okoye

Oggi alle 18:11Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

Svolta del match al minuto numero 7' della partita, l'Udinese è infatti rimasta in dieci per un cartellino rosso inflitto a Okoye per fallo di mano in uscita su una conclusione indirizzata in porta da parte di Moise Kean. L'attaccante viola, lanciato a rete, ha provato a beffare in uscita il portiere degli ospiti trovando però la respinta con la mano fuori dall'area di rigore dello stesso Okoye, che nello slancio dell'intervento ha anche colpito il giocatore viola. Il numero 20 è rimasto a terra creando anche momenti di apprensione ma poi si è rialzato.