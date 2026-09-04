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Verso il Torino, tra rifinitura e conferenza di Grosso: il programma di oggi
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Vigilia di campionato in casa Fiorentina. Domani alle ore 15 la squadra di Fabio Grosso torna in campo al Franchi, per sfidare il Torino nella terza giornata di Serie A, match che De Gea e compagni finiranno di preparare nell'allenamento di rifinitura previsto oggi al Viola Park. E sempre al centro sportivo di Bagno a Ripoli, dalla sala stampa, prenderà la parola proprio Grosso alle ore 12:30, per la conferenza stampa di presentazione della partita.
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