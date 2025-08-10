Fiorentina, termina la tournée inglese e Pioli concede un po' di riposo: il programma

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Redazione FV

Con la prestigiosa amichevole giocata ieri sul campo del Manchester United è volta al termine la tournée inglese della Fiorentina, rientrata ieri sera dal Regno Unito. E dopo due settimane ricche di impegni, Stefano Pioli ha concesso due giorni liberi alla squadra, che dunque godrà di questa domenica e anche del lunedì di riposo prima di riattaccare la spina martedì, con la ripresa degli allenamenti al Viola Park.