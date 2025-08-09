Pioli sul mercato: "Non distanti da quel 70% iniziale ma solo giocatori funzionali. Vice Kean? Può darsi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nel dopo gara si è soffermato anche sul mercato, anche con molta franchezza, visto che ad inizio ritiro aveva detto che la squadra era al 70%: "Non siamo tanto distanti da quello che ho detto all'inizio. Il discorso lo dobbiamo fare tra di noi ma se inseriremo dei giocatori devono avere caratteristiche puntuali. La conoscenza più approfondita ci permette di avere idee più chiare".

Dzeko e Kean possono giocare insieme e serve un vice Kean? "Possono giocare insieme ma vanno migliorati dei meccanismi comunque non giocheremo sempre così ma abbiamo più situazioni offensive e avere più situazioni è necessario per essere più efficaci a seconda delle partite. Se serve un vice Kean? Può darsi. A livello di caratteristiche solo Kean è in grado di andare in profondità".

