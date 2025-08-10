Comuzzo-Milan, trattativa che al momento non c'è. Ma potrebbe innescarsi a giorni

In queste ore tiene banco il futuro di Pietro Comuzzo, blindato dalla Fiorentina con un ricco rinnovo a inizio estate e ora nuovamente al centro di numerose voci di mercato. Che essenzialmente riguardano il Milan, pronto a reinvestire i circa 40 milioni che incasserà a breve dal Newcastle per la cessione di Thiaw. Dell'argomento si occupa anche La Nazione, scrivendo che quella tra rossoneri e viola è una trattativa che al momento non c'è ma che potrebbe innescarsi nei prossimi giorni.

Il Diavolo non ha in testa solo il classe 2005 come grande obiettivo per la difesa e sa che difficilmente la Fiorentina se ne priverà per pochi soldi, per questo rimane da capire se arriverà l’eventuale proposta economica dei rossoneri, oltre alla posizione che terrà il club di Commisso. Di certo - conclude il quotidiano locale - se dovesse esserci la vendita di Comuzzo, Pradè e Goretti tornerebbero a battere il mercato dei difensori.