Ikoné, Botafogo e Vasco da Gama hanno chiesto informazioni. La Fiorentina ha dato l'ok

Tra gli esuberi che la Fiorentina sta cercando di piazzare sul mercato c'è anche Jonathan Ikoné. Tornato in viola dopo il prestito di sei mesi al Como, il francese ha registrato in queste ore i primi apprezzamenti nei suoi confronti e in particolare provengono dal Brasile. Botafogo e Vasco da Gama hanno chiesto informazioni per l'esterno d'attacco, che proprio al Vasco ritroverebbe il direttore sportivo Admar, già avuto nell'esperienza al Lille.

La Fiorentina - sottolinea La Nazione - ha già dato l’ok alla trattativa, sperando che stavolta la destinazione brasiliana possa essere accettata dal calciatore.