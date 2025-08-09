La Fiorentina fa e disfa con il Manchester United: 1-1 al 45'

La Fiorentina fa e disfa con il Manchester United: 1-1 al 45'FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:36Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Un primo tempo piacevole e ben giocato tra il Manchester United e la Fiorentina. Le due squadre vanno negli spogliatoi dell'Old Trafford al 45' con il parziale di 1-1. Tutto frutto della Fiorentina e di due angoli. All'8' Sohm, all'esordio, viene lasciato libero sullo sviluppo di un angolo appunto e riesce a mattere la palla in rete di piatto.

Al 24', con il Manchester che guadagna una serie di angoli, Gosens cerca di anticipare Yoro ma mette la palla nella propria rete per l'1-1. Per il resto buona occasione per Dodo al 33' che però spara alto e qualche "mano" provvidenziale di De Gea su Maguire e Heaven. Peccato per l'infortunio di Comuzzo che ha dovuto lasciare spazio a un pur ottimo Kouadio.