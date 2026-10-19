Fiorentina sconfitta in casa dal Como: chi si salva? Vota il nostro sondaggio!

Fiorentina sconfitta in casa dal Como: chi si salva? Vota il nostro sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:30Notizie di FV
di Redazione FV

Una Fiorentina sfortunata e sbadata in difesa perde anche contro il Como, con la squadra di Cesc Fabregas che arriva alla quarta vittoria consecutiva al Franchi. Alla settima di Serie A finisce 3-1 per gli ospiti, grazie alle reti di Liberali (primo centro in Serie A), Nico Paz e Douvikas - rete viola di Marin Pongracic -. Come ogni post-partita vi chiediamo di indicare il migliore in campo nelle fila viola col consueto Top Fv. Qui sotto potete votare il sondaggio:

Top Fv: Chi è il miglior viola in Fiorentina-Como 1-3?