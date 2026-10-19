Fiorentina sconfitta in casa dal Como: chi si salva? Vota il nostro sondaggio!
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Una Fiorentina sfortunata e sbadata in difesa perde anche contro il Como, con la squadra di Cesc Fabregas che arriva alla quarta vittoria consecutiva al Franchi. Alla settima di Serie A finisce 3-1 per gli ospiti, grazie alle reti di Liberali (primo centro in Serie A), Nico Paz e Douvikas - rete viola di Marin Pongracic -. Come ogni post-partita vi chiediamo di indicare il migliore in campo nelle fila viola col consueto Top Fv. Qui sotto potete votare il sondaggio:
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Vanoli e società, pensate a fare 40 punti. La peggior difesa e in attacco gol sbagliati, sarebbe opportuno che Paratici parlasse. La squadra non capisce che deve combatteredi Mario Tenerani
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