FirenzeViola
Fiorentina, lunedì di scarico per la squadra: il programma verso l'Inter
FirenzeViola.it
Lunedì amaro per la Fiorentina, reduce da un'altra sconfitta in campionato. Il Como è passato per 3-1 al Franchi, non senza polemiche ed episodi discutibili, fatto sta che i viola si ritrovano ancora in fondo alla classifica e la situazione non è delle migliori, considerando che domenica il prossimo avversario è l'Inter in casa propria. Paolo Vanoli, dopo il ko di ieri, ha programmato un allenamento di scarico post partita. Il programma di allenamenti proseguirà poi domani, con la prima seduta di preparazione vera e propria in vista del match coi nerazzurri.
Pubblicità
Notizie di FV
Vanoli e società, pensate a fare 40 punti. La peggior difesa e in attacco gol sbagliati, sarebbe opportuno che Paratici parlasse. La squadra non capisce che deve combatteredi Mario Tenerani
Le più lette
2 Vanoli e società, pensate a fare 40 punti. La peggior difesa e in attacco gol sbagliati, sarebbe opportuno che Paratici parlasse. La squadra non capisce che deve combattere
Copertina
FirenzeViolaI tormenti della giovane Fiorentina e il paradosso del ko che arriva anche quando non lo meriti
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Como 1-3, i viola cadono ancora in casa: quinta sconfitta in Serie A
Tommaso LoretoFirenzeViolaTornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campo
Andrea GiannattasioSi parla già di "stagione di transizione": ma stiamo scherzando? Così si ignora la storia della Fiorentina e si sottovaluta il valore della rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com