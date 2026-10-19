FirenzeViola Fiorentina, lunedì di scarico per la squadra: il programma verso l'Inter

Lunedì amaro per la Fiorentina, reduce da un'altra sconfitta in campionato. Il Como è passato per 3-1 al Franchi, non senza polemiche ed episodi discutibili, fatto sta che i viola si ritrovano ancora in fondo alla classifica e la situazione non è delle migliori, considerando che domenica il prossimo avversario è l'Inter in casa propria. Paolo Vanoli, dopo il ko di ieri, ha programmato un allenamento di scarico post partita. Il programma di allenamenti proseguirà poi domani, con la prima seduta di preparazione vera e propria in vista del match coi nerazzurri.