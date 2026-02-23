Fiorentina-Pisa, il messaggio della Fiesole: "Fiorenza trionfante su Pisa"

vedi letture

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby dell'Arno tra Fiorentina e Pisa la Curva Fiesole ha rilasciato sugli spalti un volantino in cui viene spiegata l'importanza storica e la base della rivalità di questo match. Questo il contenuto e il messaggio della tifoseria viola:

"Sarebbe riduttivo e ingiusto derubricare la partita di oggi a mero evento sportivo: a dircelo è la storia. Guerre, battaglie e secoli di cattivo vicinato ci ricordano che quella con Pisa non potrà mai essere una partita come le altre. Una rivalità, per quanto questo termine sia riduttivo, che non affonda le proprie radici nel rettangolo di gioco, ma nei campi di battaglia e nel DNA della nostra cultura. Dal nostro punto di vista, questa rivalità non è speculare. Appare evidente come Firenze primeggi su Pisa e sul resto della regione. Per avvalorare la nostra tesi ci viene in aiuto il buon Giambologna, scolpendo una straordinaria opera recante il titolo "Firenze vittoriosa su Pisa""