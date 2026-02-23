Fiorentina-Pisa, coreografia della Fiesole: "Il rumore della guerra della città di Firenze"

Dopo un anno la Curva Fiesole torna a proporre una coreografia e lo fa per il Derby dell'Arno, un match comunque molto sentito che mette di fronte al Franchi Fiorentina e Pisa. La coreografia appena esposta a pochi istanti dal fischio d'inizio, espone la scritta "Clamor belli civitatis Florentiae" ossia "Il rumore della guerra della città di Firenze" e ha come soggetto la celebrazione della Repubblica Fiorentina, che fu una forma di governo della città di Firenze dalla tarda età medievale fino a fine '400. Nello specifico, nel 1406, la città di Pisa venne conquistata da Firenze dopo un lungo assedio.

Da quel momento entrò a far parte dei territori della Repubblica Fiorentina. Dunque oggi con questa scelta la tifoseria viola ha voluto ribadire la supremazia della città di Firenze su Pisa, riferendosi a quel periodo storico. Questo il post social del club con le immagini della coreografia: